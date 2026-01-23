Renaper cambia la forma de atender: los trámites de DNI y pasaporte ahora serán con turno previo

Con el objetivo de mejorar la atención y reducir los tiempos de espera, la oficina de Renaper habilitará la atención mediante turnos previos para la gestión de DNI y pasaportes. La medida busca brindar un servicio más ordenado y eficiente para quienes se acercan a realizar sus trámites.

Esta modalidad solo aplica a la toma de trámites, mientras que la atención relativa a informes y seguimiento de reclamos seguirá realizándose de manera presencial sin turno previo o a través del WhatsApp de consultas (solo mensajes de texto).

ReNaper Gualeguaychú

Los ciudadanos que deseen realizar su trámite en la sede Gualeguaychú, deberán gestionar su turno a través de la plataforma GualeActiva. Cada turno es individual, por lo que si se trata de un grupo familiar, cada integrante deberá sacar su propio turno.

La oficina permanece abierta de lunes a domingos, de 8 a 16 horas, y los turnos para trámites se otorgan hasta las 15:30. Además, quienes tengan dificultades para movilizarse podrán solicitar el servicio de atención domiciliaria, también con turno previo mediante WhatsApp al 3446-280000.

Con esta implementación, Renaper busca combinar organización y eficiencia sin perder la atención cercana a los ciudadanos, manteniendo canales de información abiertos y accesibles para todas las consultas.