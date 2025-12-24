Recomendaciones, manipulación de alimentos y fiestas: cómo evitar intoxicaciones en estas celebraciones

Desde Bromatología, se aconseja a la comunidad tomar precauciones en la manipulación de alimentos, especialmente en épocas de altas temperaturas y cuando se preparan comidas en grandes cantidades. “Las ETA, pueden causar malestares digestivos y afectan con mayor riesgo a niños, adultos mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas.”

Entre las recomendaciones destacan la adquisición segura de alimentos: elegir locales limpios, revisar que los equipos de frío funcionen correctamente, separar carnes crudas de productos listos para consumir, evitar envases dañados y minimizar el tiempo entre la compra y la refrigeración.

Manipulación de alimentos en Navidad y Fin de Año.

Además, se aconseja lavar manos, utensilios y superficies antes y después de manipular cada alimento y higienizar frutas y verduras con agua potable.

Las ETA, son causadas por microorganismos, parásitos o sustancias tóxicas presentes en alimentos o agua contaminada, pueden provocar vómitos, diarrea, fiebre y dolores abdominales, afectando con mayor gravedad a niños, personas mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas.

En la preparación y cocción, se sugiere separar crudos y cocidos, usar utensilios distintos para cada tipo de alimento, conservar en recipientes herméticos y asegurarse de que las carnes, huevos y pescados alcancen temperaturas seguras, superiores a 70 °C.

Al servir, es clave mantener calientes los alimentos calientes y fríos los fríos, no dejar comidas más de 2 horas a temperatura ambiente, refrigerar sobras por máximo 2 días y recalentar solo una vez a 75 °C como mínimo.

Para mayor información sobre la manipulación de alimentos, se puede comunicarse a al 3446-316652 de la Dirección de Bromatología, reforzando así el cuidado de la salud y el disfrute seguro de las celebraciones navideñas, o comunicarse por e-mail a: bromatologia@gualeguaychu.gov.ar.