Prevención de Suicidio: se llevará a cabo la capacitación “Herramientas para Detección Temprana y Formas de Acción”

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la Municipalidad de Gualeguaychú organiza una charla abierta titulada, “Prevención de Suicidio: Herramientas para Detección Temprana y Formas de Acción”.

La iniciativa, está destinada a docentes y profesores de instituciones educativas y clubes, así como a padres de adolescentes, con el fin de equiparlos con recursos esenciales para identificar señales de alerta y responder de manera efectiva ante problemáticas de salud mental.

El acoso escolar puede afectar la salud física y mental de las personas involucradas, así como su desempeño académico y sus relaciones sociales.

El encuentro, forma parte del programa “Hablemos de Salud Mental”, impulsada por el Área de Juventud, que ha estado desarrollando talleres y capacitaciones en diversas instituciones educativas locales. Está programado para el miércoles 10 de septiembre, a las 20 horas en un lugar a confirmar.

“Hablar de suicidio no provoca un efecto contagio. Poner sobre la mesa estas temáticas tan importantes y lamentablemente tan en aumento hoy en día da posibilidades de salvar vidas” explicó la Licenciada en Psicología Jessica Nissero que estará a cargo de las formaciones junto con el Profesor en Ciencia Política Juan Francisco Capurro.

Este enfoque surge de un proceso de investigación y formación que incluyó capacitaciones en otras localidades de la provincia y una colaboración con UNICEF para realizar una encuesta sobre salud mental en adolescentes. Vale destacar que, el programa ha impactado positivamente en instituciones educativas y áreas como la Colonia Municipal de Verano y otras dependencias municipales.

La charla es abierta con inscripción previa obligatoria. A través del formulario y se puede confirmar asistencia u obtener más detalles, contactarse al WhatsApp 3446-516675 o al correo areadejuventudgchu@gmail.com.