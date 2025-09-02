La Municipalidad de Gualeguaychú informa que por condiciones meteorológicas adversas se suspendió el Operativo Patio Limpio”, previsto en el marco de la campaña de prevención del dengue. El compromiso de la comunidad es fundamental para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

La actividad prevista para este martes en el barrio La Milagrosa, se re programó para mañana miércoles 3 de septiembre, sin modificaciones en la planificación. El abordaje se desarrollará maniendo el esquema previsto para las próximas semanas con operativos los días martes y jueves.

El jueves, además, Higiene Urbana realizará la recolección de los residuos dispuestos por los vecinos, tal como estaba planificado.

Por las inclemencias del tiempo se reprogramó el “Operativo Patio Limpio”.

Sobre la campaña Patio Limpio

La campaña Patio Limpio 2025–2026 es una estrategia territorial de prevención del dengue que consiste en la visita a viviendas previamente definidas en el mapa sanitario del barrio, donde se brinda información, se entrega folletería, se recomienda la descacharrización y el ordenamiento de los patios, y se aplica larvicida cuando es necesario.

El cronograma contempla que cada martes se realicen los operativos de visitas domiciliarias, mientras que los jueves la Dirección de Higiene Urbana recolecta los residuos que los vecinos dispongan en las veredas.

Se recuerda además que, la Dirección de Inspección General lleva adelante intimaciones a propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias, mientras que Espacios Verdes desarrolla tareas de desmalezamiento en espacios públicos.