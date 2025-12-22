Pesebre Viviente y Luz de Belén: fe y comunidad en una noche de emoción a orillas del río

El Gobierno de Gualeguaychú, junto a las Iglesias Cristianas de la ciudad, impulsó una propuesta abierta a toda la comunidad que invitó a vivir la Navidad desde la fe, el encuentro colectivo y la emoción compartida, a través del Pesebre Viviente y el encendido de la Luz de Belén.

La iniciativa convocó a una multitud de vecinos que se acercaron para participar de una celebración pensada para todas las edades, en un clima festivo y reflexivo que puso en valor el sentido comunitario de la Navidad.

El encuentro se desarrolló este domingo en el playón frente a la Plaza Almeida, sobre la costanera, con acceso libre y al aire libre. La actividad contó con la presencia de autoridades municipales y del obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán.

La musicalización estuvo a cargo del grupo Astorga Lemes, que acompañó la jornada con un show en vivo. El cierre incluyó la interpretación de “Noche de Paz” por parte de Ornella Taffarel, momento que acompañó el encendido de la Luz de Belén y generó una escena especialmente emotiva.

El Pesebre Viviente fue representado por vecinos de distintas comunidades religiosas de la ciudad, quienes dieron vida a las escenas del nacimiento de Jesús, en una experiencia colectiva que reflejó el trabajo articulado entre parroquias e iglesias locales.

La puesta en escena se destacó por su mirada actual, incorporando figuras vinculadas a la vida cotidiana, como adultos mayores, personas enfermas y profesionales de la salud, reforzando un mensaje vigente de solidaridad, acompañamiento y amor al prójimo.

Durante la celebración también se compartió el significado de la Luz de Belén, una tradición iniciada en Austria en 1986 y difundida en distintos países como símbolo de paz y fraternidad. Los vecinos pudieron llevar la Luz a sus hogares, fortaleciendo el espíritu comunitario de la propuesta.

El cierre dejó una imagen memorable: miles de personas acompañando la Luz con velas y luces de celulares, iluminando la costanera y sellando una noche de fe, comunidad y emoción a orillas del río.