Una propuesta comunitaria para disfrutar en familia: el Pesebre Viviente y la Luz de Belén

Se trata de una propuesta abierta a toda la ciudad que invita a celebrar la Navidad desde la fe y la esperanza compartida. El Pesebre Viviente es un evento al aire libre, pensado para disfrutar en comunidad en el corazón de la costanera.

El encuentro festivo es organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, junto a las Iglesias Cristianas. Las escenas del Pesebre Viviente estarán representadas por vecinos de distintas comunidades religiosas de la ciudad.

Pesebre Viviente y la Luz de Belén

El público se va a encontrar con una puesta en escena innovadora y actual, incorporando figuras contemporáneas que se acercan al nacimiento de Jesús, como un adulto mayor con bastón o en silla de ruedas, un médico o un enfermo, que buscan reflejar la realidad cotidiana y el mensaje vigente de amor y solidaridad que representa el nacimiento de Nuestro Salvador.

Durante la jornada, el grupo Astoga Lemes será el encargado de musicalizar el encuentro con un show en vivo. Al finalizar la representación, la cantante Ornella Tafarel acompañará el encendido de la Luz de Belén, interpretando la tradicional canción “Noche de Paz”, en un momento especialmente emotivo.

El Árbol de Navidad y el pesebre quedaron oficialmente habilitados

La actividad se realizará este domingo 21 de diciembre, a las 20 horas, en el playón frente a la Plaza Almeida (ex Plaza Colón). Se trata de un evento gratuito y al aire libre, pensado para disfrutar en familia y en comunidad.

Durante el evento se compartirá el significado y la historia de la Luz de Belén, una tradición nacida en Austria en 1986, que consiste en trasladar la “Luz de la Paz” desde la Gruta de la Natividad, en Belén. Cada año, un niño o niña austríaco enciende la llama, que luego es distribuida en distintos países por Scouts y Guías como símbolo de paz, esperanza y fraternidad.

Si bien habrá una cantidad determinada de sillas y gradas para apreciar el espectáculo, se solicita a los asistentes llevar su reposera para mayor comodidad. Durante la jornada se entregarán velas a los vecinos; no obstante, quienes deseen llevar la Luz de Belén a sus hogares también podrán hacerlo trayendo su propia vela desde casa.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se invita especialmente a toda la comunidad a participar de este encuentro, que propone vivir la Navidad desde el encuentro, la reflexión y la construcción colectiva de un mensaje de paz y esperanza.