Ola de calor en la provincia: alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas que siguen elevadas

El área de Defensa Civil de la provincia dio a conocer el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional, en el que se renovó el alerta por altas temperaturas para el comienzo de la semana, debido a la persistencia de condiciones climáticas que pueden afectar la salud.

El aviso advierte sobre efectos leves a moderados en la salud, con mayor incidencia en niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, por lo que se solicita extremar la atención y adoptar medidas preventivas.

Ola de calor en la provincia: alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas

El alerta naranja rige para los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay, mientras que el resto de la provincia se mantiene bajo alerta amarilla, de acuerdo al último reporte oficial emitido por el organismo nacional.

Por otro lado, las autoridades sanitarias recomiendan mantener una hidratación constante, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad térmica y reducir actividades físicas exigentes, además de consultar de inmediato ante síntomas compatibles con golpe de calor.

Desde los organismos provinciales insistieron en la importancia de seguir las indicaciones del Ministerio de Salud y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúe este escenario climático en gran parte de la provincia de Entre Ríos.