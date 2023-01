Obreros de la construcción protestan en Gualeguaychú

En la mañana de este jueves 26 de enero, obreros de la construcción de Gualeguaychú se manifestaron en contra del ejecutivo municipal por algunas irregularidades. Los trabajadores se movilizaron hasta el municipio para expresarle a la máxima autoridad el descontento por la falta de pagos y los despidos.

En tal sentido, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), seccional Gualeguaychú, Ricardo Viollaz dió a conocer los motivos que generaron a los trabajadores a manifestarse. Habría 20 despidos y unos 80 sueldos impagos.

Protesta de obreros de la construcción Foto: Web

“Los despedidos es por falta de pago, la empresa va achicando, y no han cobrado lo que les correspondía. Se les adeuda ésta y otras quincenas”, expresó el referente agregando que el dinero para los pagos llega desde desde Nación y luego es el municipio el que distribuye esos ingresos.

Al mismo tiempo, dio a conocer que una empresa privada que se ocupa de construir un barrio que pertenece a un programa municipal, despidió a 20 obreros y debe los sueldos a 80 operarios, por este motivo en la jornada debieron expresar su reclamo ante las autoridades municipales.

“UOCRA viene conteniendo a la gente con el Ministerio de Trabajo, nosotros no queremos que pase esto, pero lamentablemente tenemos que acatar en asamblea lo que quieren los trabajadores”, manifestó el referente de UOCRA.

Al finalizar, el representante del organismo dijo que: “Lo que queremos es que tome estado público de que la gente no cobra, somos los primeros interesados en que el barrio se termine para que los adjudicatarios tengan su casa. Pero atrás de los obreros están las familias, y no tienen para comer. Lo que se busca es una solución pero por no ser escuchados, los trabajadores vinieron a protestar”.