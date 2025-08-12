Obras Sanitarias Municipal comenzó a realizar un trabajo profundo de limpieza y mantenimiento en la planta de producción de agua potable. Debido a que la producción disminuirá en una porción durante los próximos 15 días, se solicita un uso racional.

Si bien el servicio no se verá interrumpido por este proceso, sí podría haber en los próximos 15 días problemas momentáneos en la presión y el caudal, por lo cual se solicita a la comunidad hacer un uso racional en el consumo para poder optimizar el recurso.

Obras Sanitarias Gualeguaychú solicita uso racional del agua. Foto ilustrativa.

Estos trabajos son parte del Programa de Mantenimiento Preventivo del Sistema de Floculación y Decantación de la planta potabilizadora para poder ofrecer un servicio óptimo a la población. Específicamente, la limpieza se realiza en uno de los floculadores, un dispositivo o etapa del proceso de tratamiento que ayuda a agrupar partículas finas en suspensiones, mediante el cual se forman flóculos más grandes y pesados que se pueden eliminar más fácilmente.

Al mismo tiempo, también se realiza un proceso de limpieza y mantenimiento en uno de los decantadores, que son los tanques donde el agua se deja reposar para que los sólidos suspendidos, como la suciedad o la arena, se asienten en el fondo por la fuerza de gravedad.

Sin embargo, vale aclarar que la producción de agua potable se vea disminuida en una proporción, amerita solicitar a la comunidad que haga un uso racional del servicio y que se utilice el recurso a conciencia por lo menos durante los próximos 15 días, que es cuando se finalizará con el proceso de limpieza y mantenimiento de todo el equipamiento de la planta de producción de agua potable.