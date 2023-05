Noelia Recalde: la entrerriana que ganó el premio Carlos Gardel

Se trata del mejor reconocimiento que a recibido la artista de Gualeguaychú en los premios mayores de la música en la Argentina realizado en la 25º edición de los Premios Gardel.

Recordemos que el rapero Trueno se alzó con la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por “Bien o mal”, en un evento que se desarrolló en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo.

Noelia Recalde - Premios Gardel Foto: Noelia Recalde

Por su parte Noelia Recalde de Entre Ríos, ganó el primer premio en el rubro como mejor nuevo artista - “Mi propia casa”, Noelia Recalde - “Taichu”, Taichu - “Yo canto versos”, Maggie Cullen - “Dije que no me iba a enamorar”, Yami Safdie y “Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)”, Paz Carrara.

Asimismo la artista de Gualeguaychú fue ternada en otro rubro con dos consagrados de la música argentina. Mejor álbum conceptual “Mi propia casa”, Noelia Recalde, y “Futurología Arlt”, Fito Páez - “ADN (Capítulo D)”, Los Auténticos Decadentes.

Noelia Recalde es cantante y guitarrista autodidacta desde los 9 años. Nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos en 1987. Se ha formado de la mano de sus amigxs, sus libros y discos.

Fundó y coordinó uno de los ciclos más representativos de la canción: Martes Rueda durante 4 años consecutivos. Produjo el Festival Sonora 2017, evento internacional de mujeres compositoras, en Argentina (Bs. As. y Gualeguaychú).

Fue convocada como jurado de los Premios Gardel (2019) y del Programa Ibermúsicas (2020). Editó 3 discos con su trío Valbé, un disco homónimo con su proyecto Triángula y lanzó su primer disco solista “Palabra” en 2018. Mi Propia Casa se presentó en vivo el 29 de octubre en La Trastienda, Buenos Aires, y el 2 de noviembre en Studio Theater, Córdoba, con total éxito.