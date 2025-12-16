Noche de golpes y gloria: el boxeo volvió a brillar en Sarmiento

Vía Gualeguaychú / Boxeo

Una velada intensa, con peleas amateurs y profesionales, marcó el regreso del boxeo al aire libre y dejó señales claras de crecimiento deportivo y organizativo.

16 de diciembre de 2025,

El boxeo recuperó protagonismo con una jornada que combinó espectáculo, convocatoria y buen nivel competitivo. El predio de Sarmiento fue escenario de una noche al aire libre que respondió a las expectativas del público y del ambiente boxístico.

La pelea central tuvo como figura a Julieta Boloque. La representante de La Tromba dio el salto al profesionalismo con una victoria por decisión unánime ante la oriental Alejandra De Maris. Boloque llevó el control del combate y mostró variantes ofensivas a lo largo de todos los asaltos, mientras que su rival se sostuvo en pie con valentía y resistencia.

La segunda contienda profesional, pactada a seis rounds, tuvo como vencedor a Brian Arregui, de Villaguay, quien se impuso con claridad frente a Facundo Rojas, de Mar del Plata. Arregui manejó los tiempos y el ritmo del combate, llevándose el fallo unánime tras dominar las tarjetas.

La programación se completó con cinco peleas amateurs fiscalizadas por la Comisión Municipal de Box, mientras que los combates profesionales estuvieron supervisados por la Federación Entrerriana de Box.

En ese marco se destacaron los debuts de los hermanos Villalba, hijos del ex boxeador y entrenador Bernardo Villalba: Lautaro superó por puntos a Simón Martínez y Rodrigo hizo lo propio ante Santiago Pérez.

Además, Dylan Ojeda, de Concordia, venció a Emiliano Ferrandi luego de que el árbitro detuviera el combate por un profundo corte; Jesús de la Concepción se impuso ante Javier Aguirre y Gonzalo Prette, también de Concordia, derrotó a Bautista Icardo, representante de Sarmiento.

La velada dejó un balance positivo, con buena organización, aparición de nuevos talentos y un paso más en el fortalecimiento institucional del boxeo local.

Desde el gobierno municipal de Gualeguaychú destacaron el valor del deporte como herramienta de formación, inclusión y desarrollo comunitario, y ratificaron el acompañamiento a estas iniciativas que construyen presente y futuro.

