No se conocían entre ellas y denunciaron ser abusadas sexualmente por un hombre de Gualeguaychú

Son dos jóvenes de 21 y 25 años de edad quienes denunciaron en la noche de este jueves 11 de agosto a un hombre de 75 años de edad por presunto abuso sexual. Ambas relataron ante oficiales de la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, haber sido abusadas sexualmente por el hombre cuando tenían 11 y 8 años respectivamente.

En Gualeguaychú, habría seis denunciantes más que se contactaron con ellas a través de las redes sociales por el mismo hecho.

Las jóvenes, Luz y Micaela no se conocían, pero sus vidas fueron unidas por una tragedia. Actualmente las chicas de 21 y 25 años son madres, pero coincidieron en dar el primer paso cansadas de sufrir en silencio. Fue así que una de ellas denunció al presunto autor a través de las redes sociales. En muy pocos minutos no solo recibió el apoyo de otras chicas que se sumaron a su historia: “a mí también me pasó”.

Luz con 11 añitos conoció a una amiga en la escuela 68, ubicada al lado del Hogar de Niñas, donde ella residía. “Nunca me imaginé lo que me iba a pasar. Yo era una nena, empecé a ir a su casa y el hombre empezó a tener comportamientos inapropiados conmigo. Me tocaba y después me daba 5 pesos, me amenazaba y me decía que no dijera nada porque me iba a matar”, contó a Ahora ElDía .

“Con el tiempo se fue poniendo más violenta la situación. Fueron muchas las veces que me violó. La primera vez fue en un hotel alojamiento donde me llevó. Él había llevado una botella de licor; fue muy doloroso; yo era una nena, tenía 11 años. Me hizo cosas espantosas”.

La denunciante que tenía 14 años de edad cuando ocurrieron los hechos dijo que “Me hacía escribirle cartitas poniendo papá o papi me encanta hacer el amor con vos, según él para protegerse si algún día lo denunciaba”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Micaela la segunda denunciante, que en la actualidad tiene 21 años, dijo que a sus 7 años tuvo que ir a la casa del presunto autor a buscar unas herramientas que iba a prestarle a su papá, y el hombre que hoy tiene 75 años, la encerró en el garaje donde abusó de ella.

Según cuenta la víctima a ElDía , estos episodios se habrían extendieron durante un año, hasta que logró pedirle ayuda a su mamá. Vendieron la casa y se fueron del barrio. Hoy no puede salir a la calle sola por pánico a cruzarse con el hombre a quien denunció este jueves.

“Mi papá era discapacitado y mi mamá trabajaba todo el día. Mi papá me obligaba a ir porque quería que le preste esas herramientas. Cuando me abusaba me decía que no dijera nada porque si no lo iba a matar a papá. Eso fue durante un año entero”, dijo la joven.

“Me tocaba y me regalaba juguetes para que no hable. Hasta el día de hoy, si lo cruzo en la calle no puedo respirar. Miro si mis hijas están bien porque me da pánico”, relató Micaela y agregó; “Me arruinó la infancia, no puedo dormir a la noche; yo era una nena”, resumió entre lágrimas y abrazada a su mamá.

Atención: Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.