Miles de niños colmaron la Plaza Belgrano y vivieron una jornada de diversión y juegos

El pasado domingo, se desarrolló en la Plaza principal de Pueblo Belgrano una jornada de festejos por el Día del Niño. El evento, organizado por el municipio, contó con una nutrida presencia de niños y niñas, tanto de PB y de Gualeguaychú, que compartieron un hermoso momento de diversión, juegos y regalos.

Se realizaron distintas actividades recreativas con juegos y pinturas, el Jardín Maternal y el Área de Niñez Adolescencia y Familia tuvieron sus sectores con juegos y actividades para los chicos, mientras que la Dirección de Ambiente concientizó sobre la importancia del cuidado de los árboles y de la naturaleza.

Día de la Niñez en PGB

En el escenario principal, hubo karaokes, donde muchos niños sorprendieron con su habilidad para cantar, también se organizaron juegos como carreras de embolsados, búsqueda del tesoro y destrezas, todos con importantísimos premios. Luego de la merienda de facturas, hubo sorteos de más de 300 regalos, y la celebración por el Día del Niño, finalizó con música y baile.

Cabe destacar, que en los alrededores de la plaza, distintos emprendedores montaron un patio de artesanías y gastronómico, con variadas ofertas destinadas a los más chicos. Además el evento contó con la presencia del intendente Francisco Fiorotto, la viceintendenta Carolina Gerling, concejales y funcionarios de gobierno.