El pasado domingo “Día del Niño”, la ciudad vivió las celebraciones simultáneas en ocho barrios. Hubo juegos, espectáculos, meriendas y sorteos que acompañaron el intendente Mauricio Davico y la vice Julieta Carrazza.

Desde las 14 horas, plazas y espacios comunitarios de diferentes zonas, recibieron a cientos de familias que compartieron juegos, deportes, espectáculos y meriendas, en un clima de alegría y encuentro popular.

Así se vivió el Día del Niño en Gualeguaychú

En la plaza Toto Irigoyen, en el corazón del barrio La Cuchilla, tuvo la presencia de la batucada de Marí Marí y la música de EmE Cumbia, quienes hicieron bailar a grandes y chicos, mientras los más pequeños disfrutaron de maquillaje artístico, talleres culturales y globología.

En el barrio San Francisco, se colmó de juegos e inflables, y una chocolatada compartida que reunió a decenas de familias. La plaza Haddad del Suburbio Sur, fue otro lugar concurrido, por la multitud de chicos que disfrutó de actividades al aire libre con merienda, juegos y canciones de Marianela Apesteguía y el ritmo de Ke Sabor, que llenaron de vida ese gran espacio comunitario.

En el barrio Médanos (Barrios del Oeste), la agenda cultural reunió teatro, música, y murga. Mientras que en el barrio Zabalet una multitud se sumó para disfrutar la presentación de Don Rojas y Zapatito junto a la banda “La 440” y la murga “Vieja Fantasía”, que fueron los grandes protagonistas.

El barrio Zuppichini, el festejo tuvo el color de la murga “Los triunfadores de la vida” y el grupo de cumbia “Pinto Ritual”, que animaron una tarde de juegos e inflables. En barrio Cacique también decenas de familias disfrutaron de la propuesta, sumados a la esperada merienda compartida y diversos juegos que atraparon a los niños.

El festejo también tuvo una exitosa convocatoria en la Costanera Sur, con el show infantil “Chicosonidos”, que sumó música y animación de payasos y mucha alegría a la propuesta de deportes y kermeses. En todos los barrios, los sorteos de bicicletas despertaron la emoción de los niños, que vivieron la posibilidad de llevarse a casa un recuerdo especial de este día.

La organización de estas ocho celebraciones simultáneas fue posible gracias al trabajo conjunto de las áreas municipales con instituciones, clubes y vecinos, que garantizaron la participación masiva y el espíritu comunitario en cada espacio.