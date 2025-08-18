Así se vivió el Día del Niño en Gualeguaychú

El pasado domingo “Día del Niño”, la ciudad vivió las celebraciones simultáneas en ocho barrios. Hubo juegos, espectáculos, meriendas y sorteos que acompañaron el intendente Mauricio Davico y la vice Julieta Carrazza.
Desde las 14 horas, plazas y espacios comunitarios de diferentes zonas, recibieron a cientos de familias que compartieron juegos, deportes, espectáculos y meriendas, en un clima de alegría y encuentro popular.
En la plaza Toto Irigoyen, en el corazón del barrio La Cuchilla, tuvo la presencia de la batucada de Marí Marí y la música de EmE Cumbia, quienes hicieron bailar a grandes y chicos, mientras los más pequeños disfrutaron de maquillaje artístico, talleres culturales y globología.
En el barrio San Francisco, se colmó de juegos e inflables, y una chocolatada compartida que reunió a decenas de familias. La plaza Haddad del Suburbio Sur, fue otro lugar concurrido, por la multitud de chicos que disfrutó de actividades al aire libre con merienda, juegos y canciones de Marianela Apesteguía y el ritmo de Ke Sabor, que llenaron de vida ese gran espacio comunitario.
En el barrio Médanos (Barrios del Oeste), la agenda cultural reunió teatro, música, y murga. Mientras que en el barrio Zabalet una multitud se sumó para disfrutar la presentación de Don Rojas y Zapatito junto a la banda “La 440” y la murga “Vieja Fantasía”, que fueron los grandes protagonistas.
El barrio Zuppichini, el festejo tuvo el color de la murga “Los triunfadores de la vida” y el grupo de cumbia “Pinto Ritual”, que animaron una tarde de juegos e inflables. En barrio Cacique también decenas de familias disfrutaron de la propuesta, sumados a la esperada merienda compartida y diversos juegos que atraparon a los niños.
El festejo también tuvo una exitosa convocatoria en la Costanera Sur, con el show infantil “Chicosonidos”, que sumó música y animación de payasos y mucha alegría a la propuesta de deportes y kermeses. En todos los barrios, los sorteos de bicicletas despertaron la emoción de los niños, que vivieron la posibilidad de llevarse a casa un recuerdo especial de este día.
La organización de estas ocho celebraciones simultáneas fue posible gracias al trabajo conjunto de las áreas municipales con instituciones, clubes y vecinos, que garantizaron la participación masiva y el espíritu comunitario en cada espacio.