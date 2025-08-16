Día del Niño en Gualeguaychú: ocho fiestas simultáneas para celebrarlos como se merecen

Este 17 de agosto, Gualeguaychú vivirá una jornada única con ocho festejos en simultáneos, para que cada niño de la ciudad celebre su día con alegría. Conocé todos los barrios y lugares donde se realizan estos actos por el “Día de los Niños”.

En la misma fecha en que se recuerda al General José de San Martín, ejemplo de entrega y compromiso con el futuro de la nación, en cada barrio de la ciudad se reúne la comunidad para reafirmar que la patria también se forja cuidando, educando y celebrando a nuestros gurises.

Día del Niño en Gualeguaychú

Se trata de una gran fiesta popular que tendrá actividades, sorpresas y espacios para que nadie se lo pierda. La invitación es a celebrar la niñez con la misma pasión con la que honramos nuestra historia, expresaron desde el municipio.

Habrá kermeses con juegos, inflables y deportes, merienda con chocolatada, bollos y frutas. Además se anunció, el sorteo de bicicletas en cada barrio. Será una fiesta para que cada niño viva su día con alegría. Están todos invitados, ya que habrá festejos en cada rincón de la ciudad.

- Plaza Toto Irigoyen – Barrio: La Cuchilla

- Barrio San Francisco -Franco y Blvr De León- Centro Cultural Luis Luján, Costanera Sur

- Cancha del Barrio Zabalet

- Plaza Haddad en Suburbio Sur

- Blvr Martinez y G. Méndez Oeste

- Barrio Zuppichini, galpón comunitario (Anhelado Sueño) en Rioja y Massaferro

- Plaza del Barrio Cacique

Día del Niño en Gualeguaychú

Este día del Niño, desde las 14 horas, celebremos con alegría, comunidad y valores, en una jornada para compartir, jugar y recordar que la patria también se construye desde la infancia informaron desde la municipalidad local.