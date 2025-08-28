Mesa de Diálogo Interreligiosa: credos y municipio encaran acciones frente a las problemáticas sociales

Se realizó en Gualeguaychú, una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Interreligiosa, donde municipio y referentes de distintos credos abordaron problemáticas sociales en conjunto por la inclusión y la paz.

En el segundo encuentro, que fue encabezado por el intendente Mauricio Davico, se debatió sobre acciones conjuntas para promover el respeto a la diversidad religiosa, la inclusión social y la prevención de problemáticas, como las adicciones y la violencia familiar.

Mesa de diálogo interreligiosa

Al respecto, Davico subrayó la importancia de esta instancia de encuentro y reflexión, en la que el Estado municipal y las comunidades de fe “asumen juntos la responsabilidad de trabajar por una sociedad más justa, solidaria y con oportunidades de desarrollo humano integral”.

Durante el encuentro, se dialogó sobre los problemas y desafíos que atraviesa la ciudad en materia social, poniendo en común miradas y propuestas desde cada espacio de fe. Los presentes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos para reforzar la protección de los sectores más vulnerables y promover entornos saludables, seguros y libres de violencia y consumo de drogas.

Se anunció que la semana próxima, con la presencia de un representante de cada credo, iniciarán el trabajo concreto sobre los puntos establecidos con atención en lo acordado este lunes.

Además del Intendente, estuvo presente la viceintendente, Julieta Carrazza; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; Ricardo Rodríguez, responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, y Marcos Henchoz, asesor de Desarrollo Social.

Por parte de la comunidad religiosa, el obispo Héctor Zordán; el pastor Fabricio Prevost, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día; Sarita Kesselman, de la Comunidad Israelita; el pastor Adrián Correnti, de la Iglesia Luterana; el pastor Joel Nagel, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; el pastor Luis Páez, del Consejo Pastoral Evangélico, y Nicolás Martinelli, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.