Mejoran el Acceso Sur con trabajos de bacheo previos al verano

Con la temporada estival cada vez más cerca y ante la llegada de turistas a la Capital del Carnaval, el gobierno local avanza con tareas de bacheo y mantenimiento en el ingreso a la ciudad, una vía estratégica para el tránsito local y el ingreso de visitantes, en el marco de un plan de preparación de la infraestructura urbana.

Las tareas están a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con cuadrillas municipales en forma permanente y un esquema de trabajo que garantiza el ordenamiento vehicular en un corredor de alta circulación.

Trabajos de bacheo

Los trabajos incluyen el fresado de los sectores deteriorados, una técnica que permite retirar el pavimento dañado y dejar la calzada en condiciones para su posterior reparación. Las tareas se realizan con maquinaria vial pesada y señalización preventiva para ordenar la circulación.

En los próximos días se completará la colocación de mezcla asfáltica en caliente para el relleno y nivelación de los baches, finalizando la recomposición de la calzada.

De manera complementaria, se ejecutó el recambio de defensas metálicas en tramos del Acceso Sur, comenzando en la Rotonda del Cristo y continuando luego en la Rotonda del Parque Industrial Gualeguaychú, con la incorporación de nuevos guardarraíles y dispositivos reflectivos.

La inversión destinada a la compra de materiales asciende a casi 40 millones de pesos, financiados con recursos propios del Municipio, y forma parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, orientado al mantenimiento de accesos y mejora de la infraestructura urbana.