Mauricio Davico celebró la incorporación de nuevas ambulancias al sistema sanitario provincial

En la ciudad de Gualeguaychú, se llevó a cabo la presentación oficial de las nuevas ambulancias que serán incorporadas al sistema sanitario de Entre Ríos, y se entregaron nuevos equipos de telemedicina. Son 10 ambulancias de mediana complejidad para distintos hospitales y 10 que estarán destinadas a la red de traslado interhospitalario.

El acto fue presidido por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y fueron acompañados por el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Alejandro Daneri; el vicepresidente primero del senado, Rafael Cabaña; intendentes de Chajarí, Colón, Gualeguay, Nogoyá, Villa Paranacito y Pueblo Belgrano, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Incorporación de ambulancias al sistema sanitario provincial

Al respecto, el intendente Davico destacó que: “Hoy es un día muy importante y un día histórico, porque creo que lo más preciado que tenemos todos es la vida. Y estas ambulancias van a ayudar a la prevención, a que muchas familias en circunstancias difíciles, tengan la esperanza de que van a estar estas herramientas tan importantes para la salud, por eso quiero agradecerle al Gobernador y a las autoridades de CTM, que decidieron comprar estas 20 ambulancias para nuestra provincia de Entre Ríos”.

En su discurso, Davico agradeció la acción y saludó al personal. “A todo el personal de la salud de mi ciudad y de toda la provincia, que son los que le van a dar el buen uso. A los choferes y también a los enfermeros, a los médicos, a los administrativos, a todos los que componen el sistema entrerriano de salud, que sabemos que falta, pero se está trabajando de manera concreta y eficiente. Este es un ejemplo”, mencionó.

Entrega de ambulancias en ER

Respecto al destino de las unidades, hay que decir que de las 20 ambulancias recibidas, 10 son de alta complejidad: seis para adultos y cuatro pediátricas. Su distribución será distribuidos entre los Hospitales: Masvernat de Concordia: 2 de adultos + 2 pediátricas, San Roque de Paraná: 2 pediatricas, San Martín de Paraná: 2, Gualeguaychú: 1, Concepción del Uruguay 1 ambulancia.

Se destaca que las 10 ambulancias de alta complejidad tendrán su base operativa en los hospitales mencionados, aunque no formarán parte de ellos, sino que estarán bajo la órbita de la Dirección General de Emergencia Sanitaria y disponibles para dar respuesta en toda la provincia.

En tanto, las restantes 10 ambulancias de complejidad intermedia estarán distribuidas en 107 (emergencias médicas) de Paraná, en 107 (emergencias médicas) de Concordia, en Hospital Santa Rosa de Chajarí, Hospital San Antonio de Gualeguay, Hospital 9 de Julio de La Paz, Hospital San José de Victoria, Hospital San Benjamín de Colón, Hospital de Villa Paranacito, Hospital San Blas de Nogoyá, Hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano.

La incorporación de ambulancias de última generación y de equipos de telemedicina representa un paso concreto en la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos, fortaleciendo