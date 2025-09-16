Entre Ríos recibió ambulancias de alta y mediana complejidad

Este martes 16 de septiembre, en la ciudad de Gualeguaychú, se llevó a cabo la presentación oficial de las nuevas ambulancias que serán incorporadas al sistema sanitario provincial. Además, se entregaron 10 nuevos equipos de telemedicina. El acto contó con la presencia del Gobernador Rogelio Frigerio y autoridades provinciales.

En la ocasión se entregaron 10 ambulancias de mediana complejidad para distintos hospitales de la provincia y 10 que estarán destinadas a la red de traslado interhospitalario.

Al respecto, el gobernador Frigerio expresó su agradecimiento a las autoridades de CTM de Salto Grande. “Es la primera vez que la provincia recibe 20 ambulancias y equipamiento de estas características por parte de la delegación de Salto Grande que se suman a los 300.000 medicamentos, computadoras y sillones odontológicos que recibimos y que en total hablan de una inversión de más de 3.000 millones de pesos de CTM para nuestro sistema de salud”.

Entrega de ambulancias en ER

“Hoy estamos todos juntos gestionando para resolver los problemas de los entrerrianos, para que cada peso vaya a donde tiene que ir. Es la mejora de la vida de nuestra gente y también es la primera vez que la provincia tiene operativa una red de traslados interhospitalarios. Esto es clave porque a partir de esta decisión las ambulancias se distribuyen pura y exclusivamente con criterios profesionales, con criterios sanitarios y no con criterios de la política como se hacían en el pasado” expresó.

En relación a los avances tecnológicos, el mandatario provincial destacó que: “Hoy estamos empezando un camino nuevo y moderno en materia de salud. Los 10 nuevos equipos de telemedicina que también recibimos de STM, van a ser el comienzo real y concreto de la medicina a distancia de Entre Ríos y por eso también hoy es un día histórico en materia de salud. Son equipos muy costosos de alta generación que reducen las distancias, eliminan las demoras que hoy son innecesarias. Nos dan más precisión en los monitoreos y permite actuar a tiempo y salvar vidas”.

El Gobernador de Entre Ríos sostuvo que: “Estamos resolviendo los problemas concretos de los vecinos, rompimos la inercia de más de 20 años y pusimos todas las áreas del Estado, cada organismo a trabajar con el mismo objetivo que es cambiar la historia de nuestra provincia”.

Finalmente, Frigerio agregó: “Somos un equipo unido y estamos convencidos que este es el camino para dejar atrás dos décadas de desidia, de atraso y de oscuridad, si seguimos trabajando de esta manera vamos a poder superar estos y todos los obstáculos que se nos presenten en el futuro, porque el trabajo constante, sacrificado, arduo, es el único camino que conocemos los entrerrianos”.

Destino de las ambulancias

De las 20 ambulancias recibidas, 10 son de alta complejidad: seis para adultos y cuatro pediátricas. Su distribución será la siguiente:

Hospital Masvernat de Concordia: 2 de adultos + 2 pediátricas

Hospital San Roque de Paraná: 2 pediatricas

Hospital San Martín de Paraná: 2

Gualeguaychú: 1

Concepción del Uruguay: 1

Es importante destacar que estas 10 ambulancias de alta complejidad tendrán su base operativa en los hospitales mencionados, aunque no formarán parte de ellos, sino que estarán bajo la órbita de la Dirección General de Emergencia Sanitaria y disponibles para dar respuesta en toda la provincia.

En tanto, las restantes 10 ambulancias de complejidad intermedia estarán distribuidas en:

107 (emergencias médicas) de Paraná: 1

107 (emergencias médicas) de Concordia: 1

Hospital Santa Rosa de Chajarí: 1

Hospital San Antonio de Gualeguay: 1

Hospital 9 de Julio de La Paz: 1

Hospital San José de Victoria: 1

Hospital San Benjamín de Colón: 1

Hospital de Villa Paranacito: 1

Hospital San Blas de Nogoyá: 1

Hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano: 1

La incorporación de ambulancias de última generación y de equipos de telemedicina representa un paso concreto en la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos, fortaleciendo el sistema de salud pública y garantizando más prevención, mejores herramientas y respuestas rápidas gracias al esfuerzo conjunto entre las distintas ciudades de la provincia.