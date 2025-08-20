Vía Gualeguaychú / Feria

Más de 30 artesanos y manualistas se preparan para la Feria de las Manos

La ciudad de Gualeguaychú celebra una nueva edición de la Feria de las Manos, con una gran oferta de creaciones locales. La jornada combina, producción artesanal, encuentro comunitario y cultura.

Cecilia Martínez
20 de agosto de 2025,

Feria de las Manos

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a participar de una nueva edición de la Feria de las Manos, que se realizará el domingo 24 de agosto en los galpones del Puerto.

La propuesta reúne a más de 30 artesanos y manualistas locales que compartirán con el público sus creaciones originales. Este espacio constituye una oportunidad para valorar el trabajo manual y artesanal, donde se exhiben y comercializan piezas únicas que expresan la identidad cultural de la ciudad.

Feria de artesanos
Feria de artesanos

Cada edición refuerza la importancia de acompañar a quienes, con creatividad y oficio, transforman los materiales en objetos de uso cotidiano, ornamentales o artísticos. La feria impulsa la economía social y el comercio justo, al tiempo que invita a los vecinos a disfrutar de una jornada al aire libre que promueve el encuentro y la cercanía.

La feria que se realiza el próximo 24 de agosto desde las 11 horas, con entrada libre y gratuita, forma parte de una política pública destinada a fortalecer a los emprendedores locales, poniendo en valor la producción artesanal como parte esencial de la identidad cultural de Gualeguaychú.

El encuentro, se consolida como un espacio de referencia para la exhibición y venta de artesanías, donde cada stand ofrece la posibilidad de descubrir piezas elaboradas con dedicación, creatividad y saberes transmitidos de generación en generación.

