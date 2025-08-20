Más de 30 artesanos y manualistas se preparan para la Feria de las Manos

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a participar de una nueva edición de la Feria de las Manos, que se realizará el domingo 24 de agosto en los galpones del Puerto.

La propuesta reúne a más de 30 artesanos y manualistas locales que compartirán con el público sus creaciones originales. Este espacio constituye una oportunidad para valorar el trabajo manual y artesanal, donde se exhiben y comercializan piezas únicas que expresan la identidad cultural de la ciudad.

Feria de artesanos

Cada edición refuerza la importancia de acompañar a quienes, con creatividad y oficio, transforman los materiales en objetos de uso cotidiano, ornamentales o artísticos. La feria impulsa la economía social y el comercio justo, al tiempo que invita a los vecinos a disfrutar de una jornada al aire libre que promueve el encuentro y la cercanía.

La feria que se realiza el próximo 24 de agosto desde las 11 horas, con entrada libre y gratuita, forma parte de una política pública destinada a fortalecer a los emprendedores locales, poniendo en valor la producción artesanal como parte esencial de la identidad cultural de Gualeguaychú.

El encuentro, se consolida como un espacio de referencia para la exhibición y venta de artesanías, donde cada stand ofrece la posibilidad de descubrir piezas elaboradas con dedicación, creatividad y saberes transmitidos de generación en generación.