Extienden la convocatoria de preinscripción para el programa Fortalecer

El programa es para las entidades entrerrianas que desarrollen actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios. El Ministerio de Desarrollo Humano extendió 10 días el plazo de preinscripción.

20 de agosto de 2025,

Para seguir acompañando a los emprendedores entrerrianos el Ministerio de Desarrollo Humano extendió 10 días el plazo de preinscripción al Programa Fortalecer para las entidades que tienen personería jurídica.

El programa, impulsado a través de la Dirección de Economía Social, está destinado a quienes desarrollen actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios. En este caso, la amplificación de los plazos de preinscripción es sólo para una parte de los beneficiarios: las personas jurídicas.

Las personas jurídicas son entidades creadas por el derecho; por ejemplo, empresas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas o fundaciones. Estas entidades son las que tendrán la posibilidad de seguir inscribiéndose para participar y recibir los beneficios de esta política.

El Ministerio de Desarrollo Humano recuerda que las iniciativas seleccionadas recibirán aportes no reintegrables y que en esta edición, se está dando mayor impulso a los proyectos vinculados a los rubros de agricultura familiar, economía circular, gastronomía y textil. Las solicitudes se reciben hasta el 27 de agosto inclusive.

El Programa tiene como finalidad, fomentar la creación de oportunidades laborales mediante la adquisición de insumos y equipamiento, así como también fortalecer los procesos productivos y de comercialización, promoviendo la sostenibilidad de los proyectos.

Quienes deseen inscribirse, podrán hacerlo completando el siguiente formulario: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/184/fortalecer2025. Una vez enviado, recibirán una devolución vía correo electrónico por parte del equipo técnico de la Dirección General de Economía Social.

Consultar más información al correo electrónico fortalecer.mdh@gmail.com, enviar mensaje por WhatsApp al 343 611-6183, o telefónicamente al 343 484-0476.

