El boxeo vuelve a ser protagonista este viernes 12 de septiembre, con la visita a Gualeguaychú de Marcelo Fabián Domínguez, ex campeón mundial de los Cruceros. El boxeador brindará una charla abierta en el Centro de Convenciones y recibirá un homenaje por parte de la Municipalidad.

Conocido como “El Toro”, Domínguez marcó un hito en la historia deportiva local el 2 de septiembre de 1995, cuando defendió por primera vez su título interino en el Gimnasio de Juventud Unida frente a Reynaldo Giménez. Aquella noche, ante más de 4.000 espectadores, se impuso por nocaut técnico en el duodécimo asalto, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad.

Marcelo “El Toro” Domínguez vuelve a revivir el boxeo en una noche histórica

“Que un campeón del mundo como Domínguez vuelva a nuestra ciudad es un reconocimiento a la historia del boxeo local y también una inspiración para los jóvenes que hoy entrenan en escuelas municipales. El boxeo es disciplina, esfuerzo y superación, y estos espacios son fundamentales para que nuestros gurises tengan oportunidades de crecer en el deporte y en la vida”, expresó el director de Deportes, Raymundo Legaria.

La charla será este viernes 12 a las 18:30 horas, en el Centro de Convenciones con entrada libre y gratuita. Participarán las escuelas de boxeo del Programa Deportivo Social 2025, la Escuela Municipal del Polideportivo Norte, Unión del Suburbio, La Vencedora, Sud América y Camioneros.

Por otra parte, desde las 21:30, el Polideportivo Norte de la ciudad será sede de una velada amateur con nueve combates, en la que Domínguez será espectador de honor.

El regreso del campeón reafirma el valor del deporte como herramienta de integración social y la vigencia del boxeo en Gualeguaychú, una disciplina que sigue formando deportistas y transmitiendo valores a nuevas generaciones.