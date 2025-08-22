Llega el Laboratorio de Co-Creación para fortalecer Industrias Culturales y Creativas

La ciudad de Gualeguaychú, vuelve a ser protagonista en la construcción de políticas culturales de Entre Ríos. En esta oportunidad, se anunció que será sede de un nuevo encuentro del Laboratorio de Co-Creación, que se realizará el lunes 25 de agosto.

La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad, será presencial, libre y gratuita, con cupo limitado de 30 participantes, con un espacio destinado para la participación local.

Laboratorio de Co-Creación

El Laboratorio propone un ámbito donde artistas, gestores, emprendedores, productores y representantes del Estado de la ciudad se reúnen para debatir, compartir experiencias y transformar ideas en proyectos que fortalezcan el ecosistema cultural.

En ediciones anteriores, referentes de diferentes localidades entrerrianas participaron de estas instancias colaborativas. Ahora, Gualeguaychú suma su voz para contribuir con propuestas que impacten en el futuro de las Industrias Culturales y Creativas en la provincia.

Metodología de trabajo

La dinámica se organiza en mesas interdisciplinarias de 4 a 5 personas, que promueven:

El trabajo colaborativo en grupos reducidos.

El intercambio entre actores independientes, comerciales, privados y públicos.

La elaboración de propuestas concretas orientadas al desarrollo de las ICC.

Mirando hacia adelante

El aporte de cada participante será fundamental para la construcción del Plan de Desarrollo Cultural y Creativo de Entre Ríos, con políticas públicas sostenibles que potencien la creatividad, la identidad y la innovación desde cada ciudad, con Gualeguaychú como un actor central.

Para participar del Laboratorio de Co-Creación a realizarse el lunes 25 de agosto a las 16 horas, en la Caja Municipal de Jubilaciones (Mitre 34), se debe inscribir completando el formulario en el siguiente enlace: Formulario de inscripción