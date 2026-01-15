Lanzaron beneficios exclusivos para vivir la Fiesta Nacional del Carnaval del País

La Fiesta Nacional del Carnaval del País presenta una propuesta pensada especialmente para vecinos de gualeguaychú y de toda la provincia, con beneficios exclusivos que facilitan el acceso al espectáculo y disfrutar desde ubicaciones privilegiadas, en un contexto donde el brillo, el color y la competencia se combinan para ofrecer una experiencia única al público.

El espectáculo a cielo abierto más grande de la argentina atraviesa uno de sus momentos más intensos y abre sus puertas con promociones que apuntan a que nadie se quede afuera, reforzando el vínculo con la comunidad local y con quienes llegan desde distintos puntos de entre ríos para ser parte de esta celebración emblemática.

Fiesta Nacional del Carnaval del País

Para los residentes del departamento Gualeguaychú, se habilita una bonificación especial en los sectores vip que permite adquirir mesas con cuatro ubicaciones, accediendo a un descuento equivalente al valor total de la entrada general, aplicable a cualquier fila dentro de estos sectores preferenciales y garantizando mayor comodidad para vivir el desfile.

En paralelo, se suma un beneficio destinado a todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos, quienes pueden acceder a un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general, generando una oportunidad ideal para asistir al evento en familia o con amigos y formar parte del carnaval más importante del país.

La venta de estas promociones se realiza exclusivamente de manera presencial en las boleterías del corsódromo y es indispensable presentar el DNI que certifique domicilio en gualeguaychú para acceder al beneficio vip o en la provincia de entre ríos para el descuento en entradas generales.

Fiesta Nacional del Carnaval del País

La Fiesta Nacional Carnaval del País se realiza todos los sábados de enero y febrero más el fin de semana largo de Carnaval 14, 15 y 16 de febrero.

Las boleterías funcionan los viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, mientras que los sábados permanecen abiertas desde las 9 de la mañana y continúan hasta la finalización del espectáculo, permitiendo que el público acceda a los beneficios hasta último momento.

Ante cualquier consulta, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas de boletería 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455, con atención de miércoles a viernes en los horarios habituales y los sábados de corrido durante toda la jornada.