La Subsecretaría de Salud anunció un operativo de vacunación casa por casa

La Municipalidad de Gualeguaychú a través de la Subsecretaría de Salud, impulsa un recorrido territorial para garantizar el acceso gratuito y seguro a todas las vacunas del calendario oficial, directamente en cada hogar.

El martes 26 de agosto, desde las 10 horas, equipos sanitarios recorrerán casa por casa en la zona de Barrio Munilla, brindando atención y garantizando que tanto niños como adultos completen su calendario de vacunación.

Ya se puede acceder a la vacuna de manera gratuita.

La propuesta se enmarca en conmemoración del Día del Vacunador, reconociendo la labor cotidiana de quienes son protagonistas en la prevención y el cuidado de la salud pública.

La estrategia sanitaria, busca reducir las barreras de acceso y facilitar la protección de la comunidad frente a enfermedades prevenibles. De este modo, se asegura que todas las familias tengan la posibilidad de recibir sus dosis en un espacio cercano, sin necesidad de trasladarse.

Se recuerda a los vecinos la importancia de contar con el carnet de vacunación al momento de la visita, ya que este documento permite verificar las dosis aplicadas y registrar las nuevas vacunas. El operativo incluye todas las vacunas contempladas en el calendario oficial, de manera gratuita y segura.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacan que la vacunación es una herramienta fundamental para cuidar la salud individual y colectiva. Además, remarcaron que este operativo representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de los vacunadores, cuya tarea es esencial para la salud pública.

La actividad refuerza la política municipal de promoción y prevención de la salud, garantizando que toda la población, sin importar la edad, pueda acceder a este derecho fundamental. Asimismo, se recuerda que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a su entorno, contribuyendo al cuidado de toda la ciudad.