La provincia estuvo presente en el encuentro regional contra la Trata de Personas

Entre Ríos participó del Primer encuentro regional contra la Trata de Personas, realizado en la provincia de Santa Fe y organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de dicha provincia. Con destacados expositores, se desarrollaron paneles en referencia a la temática.

La jornada, de la cual participó la coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, junto a autoridades de la Región Centro, integrada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, fue el espacio de encuentro para la firma del acta constitutiva de la Mesa Permanente contra la Trata de Personas de la Región Centro, sesionando ad-referendum.

Primer encuentro regional contra la Trata de Personas

“A través de esta iniciativa se pretende fortalecer la articulación en la región centro, de políticas públicas en materia de prevención, como en la búsqueda de restitución de derechos y asistencia a víctimas del delito en un trabajo conjunto entre las tres provincias, reafirmando el compromiso como un tema prioritario en las agendas de gobierno, como bloque de integración territorial”, explicó Calveyra.

Primer encuentro regional contra la Trata de Personas

Del evento participaron el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón; el titular de la mesa ejecutiva del Ente Región Centro e Integración de Entre Ríos, Jorge Chemes, junto a la titular por la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone.