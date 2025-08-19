La provincia comenzó las obras de remodelación en la escuela Leopoldo Herrera de Gualeguaychú

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el Gobierno de Entre Ríos, lleva adelante trabajos de refuncionalización en la escuela Nº 9 Leopoldo Herrera, de Gualeguaychú, con el objetivo de garantizar un espacio seguro y adecuado para los 343 estudiantes que asisten diariamente al establecimiento.

En cuanto a los trabajos se lleva a cabo la demolición de la cubierta de la cocina y la construcción de un nuevo techo de chapa, junto con la instalación de nuevas líneas troncales eléctricas en todo el edificio, además de la conexión de gas natural. Esta mejora permitirá restituir el uso del comedor y garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas.

Escuela Nº 9 Leopoldo Herrera

La intervención apunta a dar respuesta a problemas edilicios que afectan el normal funcionamiento del comedor escolar, como la losa deteriorada del techo de la cocina, que obligó a trasladar provisoriamente el servicio al Salón de Actos, así como deficiencias en la instalación eléctrica y la ausencia de conexión segura a gas natural.

Estas obras, ejecutadas por la firma Ernesto R. Hornus, demandan una inversión provincial de 36.684.714 pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Al respecto, el ministro Darío Schneider, dijo que: “Este tipo de intervenciones forman parte de una planificación de obras para dar respuesta a las necesidades más urgentes de los establecimientos del territorio”.

“En la escuela Leopoldo Herrera, además de intervenir el sector de la cocina, también se realizan reparaciones eléctricas y de gas, haciendo posibles mejores condiciones para los gurises, docentes y todo el personal. Nuestro norte es que cada comunidad educativa cuente con un edificio en el que se sienta seguro y pueda enseñar y aprender” explicó el funcionario.