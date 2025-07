La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo ganó la batalla en La Voz Argentina

En una nueva noche de la “La Voz Argentina” en la pantalla de Telefé, la artista entrerriana Ámbar Carrizzo volvió a presentarse cantando a dúo junto a su compañera de equipo y fue superior, consiguiendo seguir en carrera.

La artista local sigue avanzando en el programa de TV, que selecciona las mejores voces de todo el país. En la oportunidad, Ámbar ganó la batalla en el “Equipo Miranda” cantando el tema “Dueles”, de Jesse y Joy, junto a su compañera Clara Tapia.

Ámbar Carrizo - La Voz Argentina

El jurado integrado por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas, Alejandro Sergi, Luck Ra y Lali Espósito, interpretó que las dos artistas estuvieron nerviosas, aunque se inclinaron por la chica de Gualeguaychú.

“Clara, estabas muy nerviosa, sentí que Ámbar fluyó mucho más, lo buscó más. Sentí que ustedes estaban tensas. Si de batallas hablamos, sentí que Ámbar estaba más segura y buscó más ganar la batalla” expresó Lali al dar una devolución a las jóvenes artistas.

Ámbar Carrizo - La Voz Argentina

Por su parte Soledad dijo que: “No creo que haya sido una gran batalla, quiero ser sincera, siento que hay mucho que trabajar, Ámbar estuvo más concentrada en la canción”. Miranda destacó la audición y mencionó que esperaban más de ellas y reconoció que la artista local tuvo más soltura y disfrute en su interpretación.

“Yo estaba muy nerviosa, no conocía la canción, fue como un mundo nuevo, fuimos ensamblando, y creo que podemos dar mucho más” expresó Ámbar Carrizzo luego de ser elegida para seguir integrando equipo en La Voz Argentina.

Ámbar Carrizzo - Nico Ochiatto

“Me siento la mas chiquita y la mas grande al mismo tiempo, como si fuera la primera vez que canto y al mismo tiempo como si hubiera salido de la panza cantando” escribió en redes la artista de Gualeguaychú, agregando: “Es un sueño que cumplió con todo lo que yo buscaba: amor, amor y mas amor. No puedo parar de leer con una sonrisa todo lo que me escriben. gracias @lavozargentina por esta oportunidad tan inmensa”.