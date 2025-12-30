La Fiesta Nacional del Carnaval del País tendrá un abono especial para todos los residentes de la ciudad

La Fiesta Nacional del Carnaval del País. lanzó una promoción especial dirigida a residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, con el objetivo de acercar a la comunidad local al mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina y fortalecer el vínculo entre la fiesta y la ciudad que la sostiene.

La iniciativa busca reconocer el rol central que cumplen vecinos en la construcción de la identidad cultural local, ofreciendo una alternativa pensada para acompañar toda la temporada desde las tribunas y formar parte activa de uno de los eventos más representativos de la región.

Carnaval del País 2025

La Comisión Directiva implementó un abono especial que incluye entradas para nueve noches por un valor total de 120 mil pesos, válido para las funciones del 3, 10, 17, 24 y 31 de enero y 7, 15, 21 y 28 de febrero. El combo no incluye ubicación y debe adquirirse de manera presencial en las boleterías del Corsódromo.

Corsódromo Gualeguaychú

Para acceder al beneficio es necesario presentar DNI o constancia actualizada que acredite domicilio en Gualeguaychú o Pueblo General Belgrano. Cada documento podrá adquirir un solo abono y las entradas no son transferibles, en el marco de una nueva edición del Carnaval del País.

Carnaval de Gualeguaychú

Mientras las comparsas Papelitos, Mari Mari, Ara Yeví y O’ Bahía se preparan para volver a deslumbrar en los 500 metros de pasarela, continúa la venta presencial de entradas con horarios especiales durante la última semana del año, además de la venta online y la atención telefónica, en la cuenta regresiva hacia el inicio de la temporada.