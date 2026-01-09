Vía Gualeguaychú / Carnaval de Gualeguaychú

La Fiesta Nacional Carnaval del País lanzó un beneficio exclusivo en sectores VIP

La edición 2026 suma una promoción pensada para que los residentes del departamento Gualeguaychú puedan vivir el espectáculo con mayor confort y a un precio diferencial.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

9 de enero de 2026,

Fiesta Nacional del Carnaval del País

La Fiesta Nacional Carnaval del País anunció un beneficio exclusivo destinado a vecinos del departamento, con el objetivo de facilitar el acceso a los sectores VIP del Corsódromo y promover una mayor participación del público local en la edición 2026.

La Comisión Directiva confirmó una bonificación especial para familias y grupos que residan en el departamento y deseen disfrutar del espectáculo desde las ubicaciones VIP. Presentando DNI que acredite domicilio en cualquier localidad del departamento, podrán acceder a un descuento diferencial.

La promoción estará vigente para la noche del sábado 10 de enero y alcanza a grupos de hasta cuatro personas, sin distinción de fila dentro del sector VIP. Se trata de una oportunidad para acceder a mayor comodidad, cercanía a la pasarela y servicios exclusivos.

El beneficio es exclusivo para compra presencial y requiere la presentación del DNI físico. Para acceder, los interesados deben concurrir a la boletería del Corsódromo con cuatro entradas para esa noche, ya sean adquiridas previamente o incluso de cortesía abonando únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.

Boleterías del Carnaval del País

El trámite podrá realizarse el viernes 9 de enero de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y el sábado 10 desde las 9 horas en horario corrido. Desde los sectores VIP se podrá disfrutar del paso de las comparsas Papelitos, Marí Marí, Ara Yeví y O’Bahía, con sus imponentes carrozas, batucadas y vestuarios característicos.

Corsódromo de la Fiesta Nacional del Carnaval del País

La Fiesta Nacional del Carnaval del País se lleva a cabo todos los sábados de enero y febrero, inclusive el fin de semana de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero de 2026. El Show más imponente a cielo abierto de la Argentina, se vive en Gualeguaychú.

