La Fiesta Nacional Carnaval del País lanzó un beneficio exclusivo en sectores VIP

La Fiesta Nacional Carnaval del País anunció un beneficio exclusivo destinado a vecinos del departamento, con el objetivo de facilitar el acceso a los sectores VIP del Corsódromo y promover una mayor participación del público local en la edición 2026.

La Comisión Directiva confirmó una bonificación especial para familias y grupos que residan en el departamento y deseen disfrutar del espectáculo desde las ubicaciones VIP. Presentando DNI que acredite domicilio en cualquier localidad del departamento, podrán acceder a un descuento diferencial.

Fiesta Nacional del Carnaval del País

La promoción estará vigente para la noche del sábado 10 de enero y alcanza a grupos de hasta cuatro personas, sin distinción de fila dentro del sector VIP. Se trata de una oportunidad para acceder a mayor comodidad, cercanía a la pasarela y servicios exclusivos.

El beneficio es exclusivo para compra presencial y requiere la presentación del DNI físico. Para acceder, los interesados deben concurrir a la boletería del Corsódromo con cuatro entradas para esa noche, ya sean adquiridas previamente o incluso de cortesía abonando únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.

Boleterías del Carnaval del País

El trámite podrá realizarse el viernes 9 de enero de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y el sábado 10 desde las 9 horas en horario corrido. Desde los sectores VIP se podrá disfrutar del paso de las comparsas Papelitos, Marí Marí, Ara Yeví y O’Bahía, con sus imponentes carrozas, batucadas y vestuarios característicos.

Corsódromo de la Fiesta Nacional del Carnaval del País

La Fiesta Nacional del Carnaval del País se lleva a cabo todos los sábados de enero y febrero, inclusive el fin de semana de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero de 2026. El Show más imponente a cielo abierto de la Argentina, se vive en Gualeguaychú.