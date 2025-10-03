Importantes restricciones de tránsito por el Ironman 5150: conocé el alcance que tendrá en Gualeguaychú y Pueblo Belgrano

El Gobierno de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, informaron que, por la realización del IRONMAN 5150, habrá restricciones de tránsito en diferentes calles de estas localidades. Recordemos que más de 1200 atletas se vuelven a encontrar para enfrentarse a una de las competencias más exigente del triatlón Internacional.

Este 5 de octubre, la ciudad Capital Nacional del Carnaval del País, y su vecina, vuelven a ser sede de uno de los triatlones más importantes del mundo, con atletas que llegarán desde distintos puntos del país y del exterior. Serán 1.5 km de natación, 40 km en bici y 10 km de running atravesando escenarios únicos, en un circuito que combina naturaleza, ciudad y la pasión de su gente.

Ironman: cortes de tránsito

Al respecto,la Agencia Nacional de Seguridad Vial,informó que las restricciones al tránsito se darán en Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano desde el miércoles 1 al domingo 5 de octubre para garantizar la seguridad del evento.

Se implementará restricciones temporales de circulación en distintas avenidas principales con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, vecinos y espectadores.

Desde el miércoles 1 de octubre a las 13:00 hasta el domingo, una vez finalizado el evento, permanecerá restringida la Av. Morrogh Bernard en el tramo comprendido entre Bolívar y Montiel.

Ironman: cortes de tránsito

Asimismo, desde el jueves 2 de octubre a las 13:00 y hasta el domingo, también quedará restringida la circulación sobre la Av. Morrogh Bernard entre Concordia y 3 de Caballería.

Estas medidas se suman a las disposiciones generales establecidas por la Agencia de Seguridad y la Dirección de Tránsito, que incluyen cortes y desvíos en otras arterias de la ciudad para garantizar el normal desarrollo del triatlón y la seguridad de todos los participantes

Respecto al Ironman 5150 que se disputará un tramo de ciclismo en Pueblo Belgrano, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Corte total del puente Méndez Casariego desde las 6.30 en ambos sentidos.

En PGB, el tránsito vehicular permanecerá cerrado entre las 8.00 y las 13.00 en los siguientes tramos:

- Acceso desde el portal por Ruta 42 hasta Curva de Fiorotto.

- Avenida 1º de Diciembre hasta Av. Frondizi.

- Ruta 42 (Av. Fiorotto) hasta Ruta 136. El ingreso y egreso hacia Pueblo Belgrano será por la intersección de Av. Veronesi y Ruta 136, donde habrá un retén de Gendarmería Nacional que controlará el tránsito.

La salida de Nuevo Pueblo Belgrano será por calle Mariano Sánchez hasta la Curva de Fiorotto, donde habrá un retén y se habilitará el paso hacia la colectora ubicada detrás de la Oficina de Turismo.

Se podrá tomar por calles 30 de Noviembre o Pancho Ramírez hasta la salida por Av. Veronesi y Ruta 136. En las transversales que desembocan en Av. 1º de Diciembre o en Ruta 42 habrá personal de tránsito que informará las alternativas para circular hacia la salida prevista por Av. Veronesi.

El Gobierno de Gualeguaychú agradece la colaboración de los vecinos en este importante evento internacional que vuelva a dejar a la ciudad en el ojo del mundo.

Mientras que desde Pueblo Belgrano recomiendan no dejar equinos no mascotas sueltas en la vía pública, dado que los mismos representan un riesgo para los ciclistas que deben transitar por la ruta.