Imponente incendio en un predio de acopio de pallets

Desde la madrugada de este jueves 2 de octubre, seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú trabajaron en el siniestro declarada en calle Rivadavia y A. Courtet, donde un imponente incendio se provocó en un predio de acopio de pallets.

Los oficiales de bomberos trabajaron en el replanteo de las líneas de agua, tareas de remoción y extinción total de los focos que permanecen activos hasta este mediodía.

Imponente incendio en Gualeguaychú

Por otra parte, tres unidades de Bomberos Voluntarios trabajaron en la extinción final del incendio declarado en Gualeguaychú esta madrugada, las que fueron asistidas en la recarga de agua por las cisternas de la Municipalidad local.

Imponente incendio en Gualeguaychú

Imponente incendio en Gualeguaychú

También se sumó al procedimiento una pala retroexcavadora de la Dirección de Obras Públicas para colaborar en las tareas de remoción y extinción de los últimos focos ígneos. La superficie afectada por el siniestro es de aproximadamente 100 metros cuadrados.

Imponente incendio en Gualeguaychú

Imponente incendio en Gualeguaychú

Desde Bomberos informaron que el incendio declarado en calle Rivadavia y A. Courtet ha sido controlado en el mediodía de este jueves 2 de octubre.

Continúa operando en el lugar la unidad 29 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, conjuntamente con una pala retroexcavadora de la Dirección de Obras Públicas, terminando de sofocar los últimos focos que quedaron del acopio de pallets.

Imponente incendio en Gualeguaychú

En el operativo trabajaron de manera coordinada 16 bomberos, con la colaboración de Defensa Civil, y con el apoyo de las cisternas y equipos de la Municipalidad de Gualeguaychú para la recarga de agua y asistencia logística.