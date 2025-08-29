Ibicuy ya palpita su 1º Festival Folclórico del Pescado Frito y la Chamarrita

La localidad de Ibicuy, en el Delta de la provincia de Entre Ríos, prepara el 1º Festival Folclórico del Pescado Frito y la Chamarrita, que se llevará adelante el sábado 20 de septiembre, y está organizado por Turismo de la Municipalidad.

“Llega un Festival Folclórico con mucha identidad entrerriana, para celebrarlo con la mejor música litoraleña, paisajes rodeados de naturaleza, inmigrantes y sus comidas típicas. La verdadera esencia entrerriana en un mismo lugar”, destacan.

1º Festival Folclórico del Pescado Frito y la Chamarrita

A partir de las 10:00, en la costanera del puerto de Ibicuy, se llevará a cabo el evento con la actuación de grupos chamarriteros –para propiciar este ritmo tan propio-, también habrá agrupaciones de danzas tradicionales de la provincia, un paseo de artesanos, venta de comidas típicas, exposición de autos antiguos, concurso de pesca infantil y la elección del mejor pescado frito.

El 1º Festival Folclórico del Pescado Frito y la Chamarrita también servirá para darle la bienvenida a la primavera en esta localidad del extremo sur, con mucha identidad ligada al río. La entrada al Festival será completamente gratuita.

Quienes deseen participar del evento, podrán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/eZ4SxZarFit9moxa7