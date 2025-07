“Honremos todos los días los sueños de 1816”, dijo el gobernador Frigerio en el acto del Día de la Independencia en Gualeguaychú

En la tarde de este miércoles 9 de julio, tuvo lugar un desfile cívico militar en la ciudad de Gualeguaychú, por el “Día de la Independencia”, que contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, que fue recibido por el intendente local, Mauricio Davico y acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, legisladores nacionales y provinciales, entre otras autoridades.

“Nada ni nadie puede detener a un pueblo cuando elige el camino de la libertad y el progreso”, dijo el mandatario entrerriano al hablar en el marco de la celebración llevada a cabo en la costanera de la ciudad, y donde miles de vecinos se concentraron para acompañar el desfile cívico-militar con la presencia de autoridades, instituciones educativas, culturales y sociales.

Día de la Independencia en Gualeguaychú

En su discurso, el mandatario hizo hincapié en las dificultades que enfrentaron los próceres en aquel entonces: “Todo estaba por crearse, no había siquiera caminos seguros para el largo viaje que demandaba llegar hasta Tucumán”, advirtió y criticó que quienes gobernaban entonces, lo hicieron con privilegios y anclados en el pasado.

Día de la Independencia en Gualeguaychú

Al mismo tiempo, resaltó : “La voluntad de ese grupo de personas que firmaron nuestra independencia fue más fuerte; y con la fuerza de esa convicción pudieron superar cualquier obstáculo, porque nada ni nadie puede detener a un pueblo cuando elige el camino de la libertad y el progreso”.

Frigerio vinculó el espíritu independentista con la gestión actual y señaló que “la verdadera independencia es decir basta” a gobiernos que usaron al Estado como un botín, al tiempo que destacó que hoy, “más de dos siglos después, no hay acto más patriótico que seguir defendiendo esa decisión”.

Día de la Independencia en Gualeguaychú

Día de la Independencia en Gualeguaychú

“Ser independientes también es hacernos cargo, es resolver problemas; y los problemas se resuelven diciendo la verdad, incluso cuando duele”. Concluyó con un llamado a la acción y al compromiso: “Honremos hoy y todos los días los sueños de 1816. No desde el discurso, sino desde el compromiso, desde el ejemplo y desde la acción”, afirmó Frigerio.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico consideró que la independencia no es un evento estático del pasado, y afirmó: “No es un acta, no es un objeto, no es un escrito, es un camino que se transita y se construye día a día en el que cada uno de nosotros puede ser protagonista de la historia”.

Día de la Independencia en Gualeguaychú

Día de la Independencia en Gualeguaychú

También enfatizó en la necesidad de superar vicios sociales, como la injusticia y el egoísmo para forjar una nación más justa y solidaria; e hizo un llamado a la unidad nacional, dejando de lado intereses personales y políticos, para trabajar colectivamente por el futuro del país, honrando el legado de los próceres.