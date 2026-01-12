Historia y patrimonio: los museos municipales invitan a recorrerlos con amplio horario de verano

Durante el verano, los seis museos municipales abren sus puertas con horarios ampliados, ofreciendo alternativas para recorrer la historia, la identidad y el patrimonio cultural de Gualeguaychú de manera cómoda y flexible.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso de vecinos y turistas a los museos, promoviendo la cultura y preservando las principales expresiones patrimoniales de la ciudad. La información sobre horarios y actividades se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de cada museo y en el sitio web de turismo de la ciudad.

La Azotea de Lapalma, museo histórico emplazado en una antigua casa-quinta del siglo XIX, permite conocer aspectos de la vida cotidiana y las costumbres familiares de la época. Puede visitarse miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20; sábados de 10 a 13 y de 17 a 20; y domingos y feriados de 10 a 13.

La Casa de Haedo, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, recrea la vida en los primeros años de Gualeguaychú a través de mobiliario y objetos representativos del período colonial. Abre miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, y sábados, domingos y feriados de 10 a 13.

La Casa Natal de Fray Mocho está dedicada a la vida y obra de José Sixto Álvarez, reconocido escritor y periodista. El museo funciona miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, y sábados y domingos de 10 a 13.

La Casa De Deken, Museo de la Memoria Popular, propone exposiciones vinculadas a procesos históricos, culturales y sociales de la comunidad, con muestras permanentes y temporarias. Sus horarios son de miércoles a domingos y feriados de 10 a 13 y de 18 a 21.

El Museo del Carnaval recorre la historia y evolución de una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, con trajes, escenografías y material audiovisual. Puede visitarse miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, y sábados, domingos y feriados de 9 a 13.

El Museo Ferroviario rescata la importancia del ferrocarril en el desarrollo urbano y social de la ciudad y la región, con locomotoras, vagones y objetos históricos. Abre de martes a viernes de 8 a 15; sábados de 8 a 12; y domingos y feriados de 8 a 12 y de 16 a 20.