Hantavirus: refuerzan la prevención y el control sanitario ante un escenario de alerta

En las últimas horas, una nueva muerte por hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias en el país. Con cinco fallecimientos registrados en el último mes en la provincia de Buenos Aires, una ciudad de Entre Ríos sostiene un escenario sin casos confirmados y refuerza un abordaje preventivo integral para proteger a la comunidad.

La estrategia preventiva se apoya en un trabajo articulado con foco en la prevención primaria y la reducción de la presencia de roedores. Durante 2025 y lo que va de 2026, estas estrategias alcanzaron a más de 225 viviendas y 25 establecimientos estatales.

Es una enfermedad posiblemente letal que se contagia por roedores. Fuente: Depositphotos

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante el último año se confirmaron ocho casos de hantavirus en Entre Ríos, cuatro de ellos fatales. Se trata de una enfermedad prevenible, pero que requiere atención inmediata ante síntomas como fiebre, dolores musculares intensos, cefalea, cansancio marcado y dificultad respiratoria.

En este contexto, el Gobierno de Gualeguaychú despliega operativos domiciliarios por manzana, a partir de solicitudes vecinales. Estas intervenciones incluyen la entrega de rodenticidas casa por casa y relevamientos breves para orientar sobre su uso correcto y las condiciones ambientales necesarias para evitar la proliferación de roedores.

A este esquema se suma el Programa Patio Limpio y las acciones de descacharrización, que incluyen capacitaciones semanales, visitas domiciliarias de lunes a miércoles y recolección de cacharros los días jueves, eliminando posibles refugios de roedores y otros vectores.

Ante dudas o para solicitar inspecciones y acciones de desratización, los vecinos pueden comunicarse con el área de Veterinaria municipal al 3446 33-2264 o acercarse a su Centro de Atención Primaria de la Salud.