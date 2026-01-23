En las últimas horas, la muerte de un detenido dentro de una cárcel de máxima seguridad activó alertas internas y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho. El hallazgo se produjo durante un procedimiento sanitario de rutina.

Según la información oficial, el interno fue encontrado sin signos vitales cuando personal del establecimiento penitenciario realizaba una recorrida médica. Al ingresar a la celda, el enfermero constató que el detenido se hallaba tendido boca abajo y no respondía.

Granja Penal Nº9

El hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, donde el interno se encontraba alojado en una celda especial junto a otro detenido. Este último declaró que estaba durmiendo y no advirtió ninguna situación irregular hasta la llegada del personal penitenciario.

Ante lo sucedido, el fiscal Jorge Gutiérrez tomó intervención y dispuso una serie de medidas para determinar las formas y circunstancias del fallecimiento. En una primera evaluación no se observaron signos visibles de violencia, por lo que la principal hipótesis apunta a una muerte de origen natural.

Hallan sin vida a un detenido en una cárcel de máxima seguridad: cuál es la principal hipótesis

De acuerdo a los datos recabados, el interno fue identificado como Dante Ismael Oroño, de 27 años, quien padecía epilepsia y se encontraba bajo tratamiento médico. Estaba alojado en la unidad penal en carácter de procesado, tras haber sido trasladado desde Paraná el 24 de diciembre, en el marco de una causa por robo agravado.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a la espera de los resultados de las diligencias ordenadas que permitan confirmar el motivo del deceso.