Gualeguaychú obtuvo importantes clasificaciones a la instancia final del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, tras completar su participación en las rondas preliminares. El resultado confirma el nivel competitivo de la sede dentro del certamen nacional.

Durante las instancias preliminares, los representantes locales compitieron en distintos rubros y lograron avanzar a la final en cinco categorías, instancia previa a la definición de quienes accederán al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Gualeguaychú se destacó en el Pre Cosquín 2026 con cinco finalistas

Los clasificados de Gualeguaychú a la final del Pre Cosquín 2026 son: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera en Solista vocal; Archaina – Cabeza en Dúo vocal; el conjunto La Gauchada en Baile folklórico; Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera”, en Canción inédita; y la pareja Gutiérrez – Jaime en Baile tradicional.

Además, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, encabezó la entrega de certificados oficiales de participación. Por Gualeguaychú, recibieron las distinciones el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y el delegado de la sede local, Walter Mendoza.

Con estos resultados, Gualeguaychú volvió a ubicarse entre las sedes con mayor cantidad de clasificados a la instancia final del Pre Cosquín. Los artistas locales continuarán su participación en la etapa decisiva del certamen, donde competirán por un lugar en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.