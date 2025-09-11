Vía Gualeguaychú / Suicidio

Gualeguaychú impulsa un taller para sensibilizar sobre la prevención del suicidio

En conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la ciudad trabaja con talleres preventivos preventivos, ofreciendo herramientas claves para detectar señales de riesgo y brindar orientación oportuna.

Cecilia Martínez

11 de septiembre de 2025,

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, en Gualeguaychú, se lleva adelante un taller de prevención destinado a los usuarios que asisten a los Caps. Esta actividad es organizada por la Subsecretaría de Salud y se enmarca en la campaña municipal que busca sensibilizar a la comunidad local sobre esta temática crucial.

Se trata de un taller accesible y participativo, que apunta a fomentar el diálogo abierto en torno al suicidio, desmitificar creencias erróneas y promover conductas solidarias para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. En un espacio tan cotidiano como la sala de espera, se busca que el diálogo se transforme en acción preventiva, generando un entorno de contención y escucha activa.

Además de compartir información sobre cómo reconocer señales de riesgo, la jornada informativa a realizarse en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Cuchilla. incluirá orientaciones claras sobre los servicios disponibles en la ciudad: atención en la Guardia de Salud Mental del Hospital Centenario, comunicación con el 107 y la importancia del acompañamiento afectivo y sostén emocional.

El suicidio no es un hecho impulsivo, sino un proceso que puede prevenirse desde varios frentes. La presencia activa, la escucha cercana y la contención emocional son algunas de las herramientas más poderosas que puede ofrecer la comunidad. Esta perspectiva colectiva convierte a cada vecino, profesional y familiar en actor clave de la prevención.

Esta actividad se suma a otras acciones locales como la difusión de recomendaciones claves, de cómo actuar ante alguien con idea suicida; y la visibilización de los recursos disponibles para el acompañamiento psicológico y emocional. En Gualeguaychú, los centros de atención primaria para la salud, son un espacio estratégico para acompañar, informar y prevenir.

La conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, instaurada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio junto a la Organización Mundial de la Salud, lleva en sí un mensaje poderoso: el suicidio puede prevenirse mediante acciones conscientes, informadas y comprometidas.

