Gualeguaychú firmó convenios de reinserción social para personas privadas de la libertad

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) reafirmó su compromiso con la formación para el trabajo y la construcción de ciudadanía mediante la firma de dos convenios de colaboración en la ciudad de Gualeguaychú. Los acuerdos buscan fortalecer la reinserción social de personas privadas de libertad a través de tareas de impacto comunitario.

Los convenios fueron suscriptos por el director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y José El Kozah, en representación de la Comisión del Carnaval del País. Involucran a personas privadas de libertad de la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero y se desarrollan en el marco del Área de Industria del SPER.

El objetivo de los acuerdos es la colaboración en el predio donde se realiza la Fiesta Nacional del Carnaval del País y zonas aledañas.

El convenio con el Municipio promueve tareas de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento en sectores del Corsódromo y zonas aledañas (calles España, Aguado y Maestra Piccini, entre otras). El convenio con el Carnaval del País cubre tareas de armado, desarmado y traslado de estructuras (tarimas, tribunas y componentes afines) dentro del predio.

Ambos convenios expresan una política integral que entiende la pena como un tiempo de aprendizaje, capacitación y construcción de oportunidades. Al vincular la formación con proyectos de impacto comunitario, se potencia la empleabilidad de las personas privadas de libertad, se fortalecen sus competencias socio-laborales y se contribuye al bien común de la comunidad de Gualeguaychú.

En representación del área técnica, participaron el director Principal de Industria, prefecto José Osuna, y el jefe de Industria de la Unidad Penal Nº 9, subalcaide Ezequiel De los Santos, quienes articularon los aspectos operativos.