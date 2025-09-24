El Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad de Gualeguay formalizaron este miércoles 24 de septiembre, la puesta en marcha de un plan estratégico y técnico para prevenir inundaciones. El acuerdo, rubricado por el gobernador Rogelio Frigerio y la intendente Dora Bogdan, busca solucionar un problema estructural que ha afectado a la ciudad durante décadas.

Al respecto, el gobernador dijo que: “Estar en Gualeguay me recuerda el inicio de mi gestión, cuando nos tuvimos que enfrentar a esa tremenda inundación de la ciudad y donde afloró algo de lo que también estoy muy orgulloso que es la solidaridad de nuestro pueblo”.

Gualeguay firmo un convenio con la provincia para un plan hídrico integral para prevenir inundaciones

Frigerio además recordó que: “No había nada, no había un papel, no se sabía realmente por dónde arrancar. Si realmente existía, como existe ahora, la voluntad política de encarar una solución tanto por parte del gobierno municipal como del gobierno provincial”.

Asimismo, el gobernador mencionó que solicitó al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, arrancar por el sentido común, con nuestra gente, por un proyecto de hidráulica que terminó siendo el proyecto más importante de la historia de nuestra provincia y donde claramente nadie se había puesto a trabajar en el pasado”.

Para finalizar, Frigerio remarcó que: “Hoy tenemos lo más importante, un plan, una estrategia por dónde empezar a solucionar este problema que aflige al pueblo de Gualeguay. La iniciativa, en donde participaron todos los que tenían que participar como corresponde, aportando desde su lugar su conocimiento. La solución la vamos a hacer en equipo, trabajando juntos”, concluyó.

Durante la firma, la intendente Dora Bogdan agradeció la respuesta provincial y subrayó el compromiso asumido tras las graves inundaciones de marzo del año pasado. “El compromiso fue hacer un plan hídrico para que Gualeguay no sufriera más una situación como la que tuvimos que vivir. No se hizo solamente con funcionarios de la provincia, también estuvieron nuestros empresarios, gente que tiene la experiencia y a los que teníamos que escuchar”, remarcó.

El convenio

El acuerdo para la limpieza de canales rurales de Gualeguay representa un esfuerzo conjunto donde la provincia y el municipio reparten tareas y recursos. La obra, que se prevé hacer en 180 días corridos, comenzará con la intervención en el canal de Miura y comprenderá trabajos de canalizaciones, movimientos de tierra y limpieza de alcantarillas.

La Municipalidad de Gualeguay proveerá el equipo excavador y su personal, mientras que el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios suministrará el combustible y el asesoramiento técnico.