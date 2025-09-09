Frigerio viaja a Brasil para participar en el Diálogo Regional de Políticas del BID

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, viaja a Río de Janeiro, Brasil, para participar del Diálogo Regional de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de una cumbre internacional que reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales y del sector privado.

La cumbre, a desarrollarse los próximos 10 y 11 de septiembre en el país carioca, se trabajará en torno a un tema clave: “Soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente”. La participación del gobernador forma parte de una misión organizada y financiada íntegramente por el BID, lo que implica que no generará gastos para la provincia.

Rogelio Frigerio - Gobernador de Entre Ríos

En la apertura de la sesión plenaria intervendrá el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, con una exposición sobre “La importancia de la consolidación fiscal a nivel nacional y subnacional”. A continuación, Frigerio expondrá sobre “Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades”.

El encuentro, considerado una de las principales instancias de debate sobre modernización fiscal en la región, tendrá como eje la transformación digital de los sistemas tributarios y de administración pública, el uso de tecnologías para optimizar la recaudación, la fiscalización inteligente y la eficiencia del gasto público.

Frigerio fue invitado a compartir su experiencia desde la gestión provincial, en un espacio que reunirá a ministros, gobernadores y especialistas de distintos países, así como a referentes del sector privado vinculados a la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública.

De esta manera, Entre Ríos estará presente en una agenda internacional donde se discuten los desafíos comunes de los gobiernos frente a la necesidad de modernizar sus instituciones, mejorar la transparencia y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sustentables.