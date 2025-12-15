Fiestas con compromiso ambiental: pequeñas acciones para grandes celebraciones

A pocos días de la reunión de Noche Buena y Navidad, miles de vecinos embellecen sus espacios para celebrar en familia. Por eso, en esta oportunidad se propone una invitación a festejar con responsabilidad y respeto.

Adornos de navidad sustentables

Reafirmando el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, el Gobierno municipal invita a los ciudadanos a sumarse a estas acciones para transitar los festejos de diciembre de una manera más responsable y respetuosa con la naturaleza.

El Gobierno de Gualeguaychú recomienda optar por adornos y cotillón reutilizables, libres de plásticos, y utilizar elementos naturales como ramas caídas, piñas o semillas, evitando extraer materiales de áreas protegidas. También es una buena alternativa crear decoraciones con materiales reutilizados y limitar el tiempo de uso de las luces para reducir el consumo energético.

Alimentación responsable

Planificar las compras ayuda a evitar el desperdicio de alimentos. Comprar solo lo necesario, aprovechar las sobras y congelarlas permite reducir residuos. Siempre que sea posible, se recomienda compostar los restos orgánicos como cáscaras y vegetales.

En relación con los regalos, se sugiere priorizar productos artesanales o de productores locales, pensar en la vida útil de cada obsequio y elegir envoltorios reciclados o reutilizables. También se pueden regalar experiencias, como actividades culturales o recorridos por áreas naturales.

Para una correcta gestión de residuos, se aconseja reducir empaques innecesarios, utilizar bolsas reutilizables y disponer un espacio para separar residuos durante los encuentros. Además, donar ropa, juguetes o elementos decorativos en buen estado es una opción solidaria y sustentable.

Convivencia responsable

Se recuerda que en todo el ejido de Gualeguaychú está prohibido el uso de pirotecnia, según la Ordenanza N.º 12079/2016.

Promover celebraciones tranquilas y respetuosas contribuye al bienestar de niños, personas mayores, personas con TEA, animales domésticos y fauna silvestre. En estas fiestas, también se invita a asumir un compromiso ambiental y trabajar para hacerlo realidad.