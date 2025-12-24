Festejar con cuidado y en armonía: recomendaciones para celebrar las fiestas sin riesgos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos difunde una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad para promover celebraciones responsables y proteger la salud durante las fiestas. El objetivo es reforzar conductas de cuidado que permitan compartir sin poner en riesgo el bienestar propio ni el de terceros.

Las sugerencias apuntan a prevenir accidentes y complicaciones frecuentes en esta época, con especial atención en la seguridad, la alimentación, el consumo responsable y el cuidado de los grupos más vulnerables.

Pirotecnia cero

En primer lugar, se desalienta el uso de pirotecnia por los riesgos de quemaduras, lesiones y accidentes, además de los efectos negativos que el ruido genera en personas con hipersensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista, adultos mayores y mascotas.

En cuanto a la alimentación, se recomienda extremar los cuidados durante la preparación y conservación de los alimentos, mantener la cadena de frío y evitar dejar comidas a temperatura ambiente por tiempos prolongados, especialmente carnes, mayonesas, cremas y huevos.

Alimentos: cadena de frío

También se aconseja moderar el consumo de alcohol, alternar bebidas alcohólicas con agua y no conducir luego de consumir alcohol, teniendo en cuenta la vigencia del Alcohol Cero al volante en la provincia.

Agua: hidratación.

Respecto a niños y personas mayores, se remarca la importancia de una supervisión adecuada, respetar rutinas alimentarias y asegurar una correcta hidratación, especialmente durante jornadas de altas temperaturas. Ante cualquier malestar, se recomienda consultar de inmediato al centro de salud.