Feria de Primavera: emprendedores y artesanos se preparan para llenar de color el 21 de septiembre

El próximo domingo 21 de septiembre, de 11 a 18 horas, el Corsódromo de Gualeguaychú será el punto de encuentro de emprendedores, artesanos, productores y familias en la “Gran Feria de Primavera”, una propuesta inédita en la ciudad que reunirá por primera vez a todas las ferias locales en un mismo espacio.

La feria contará con stands preparados especialmente para que emprendedores, artesanos y productores compartan su trabajo y creatividad, incluyendo stands de las áreas municipales: Salud, Educación y ANA, Ambiente, Cultura, Deportes y Tránsito.

Corsódromo Gualeguaychú

Durante la jornada, el público podrá encontrar productos de elaboración local, artesanías, indumentaria, decoración y alimentos, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de la economía social. Además, habrá un completo programa de actividades recreativas y culturales para toda la familia.

Solistas, bandas musicales, coro, murgas, clases de zumba, juegos e inflables para niños, música en vivo y propuestas gastronómicas, formando parte de una agenda pensada para disfrutar durante toda la jornada en un clima festivo y comunitario.

La iniciativa forma parte de las políticas de acompañamiento y promoción de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, que buscan fortalecer a los emprendedores locales, visibilizar su trabajo y generar nuevas oportunidades de comercialización.

Con entrada libre y gratuita, la Gran Feria de Primavera será también una oportunidad para celebrar la llegada de la nueva estación, compartir con vecinos, y reafirmar la importancia de construir comunidad a través de espacios de encuentro, cultura y producción local.