Escándalo en Entre Ríos: ARCA allanó los negocios de la asesora de Guillermo Francos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exAFIP allanó en Entre Ríos la familia de Rosario Tolomei, asesora del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos. El procedimiento se realizó en los negocios que tiene la familia de la joven libertaria en Villaguay.

Mientras Tolomei se encontraba de viaje en Miami, ARCA realizó un operativo con apoyo policial en la ciudad de Villaguay donde reside su familia. Allí se allanaron los comercios de Jorge Tolomei, a quien se lo señala por evasión fiscal, empleados sin registrar y venta de mercadería falsificada.

Rosario Tolomei y Guillermo Francos

El procedimiento dejó constancia de maniobras de evasión y la comercialización de productos truchos en los comercios del padre de Rosario Tolomei, asesora de comunicación de Guillermo Francos, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Javier Milei, publicó Informe Digital .

Si bien este tipo de procedimientos es algo común en el país, lo que tomó relevancia en las últimas horas no solo fue que la familia está relacionada con el gobierno nacional, sino que, al momento de los allanamientos, la familia Tolomei se encontraba de vacaciones en Miami.

ARCA allanó negocio en ER

El operativo de ARCA en Villaguay, Entre Ríos fue por evasión fiscal, y se señala a Jorge Tolomei, padre de Rosario quien pertenece al círculo íntimo de La Libertad Avanza de la mano de Guillermo Francos.