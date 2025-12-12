Entre Ríos suma un Área Natural Protegida y declara Monumento Natural a la Palmera Yatay

El Senado provincial convirtió en ley la creación del Área Natural Protegida Les Amis y declaró a la Palmera Yatay como el primer Monumento Natural de la flora de Entre Ríos, consolidando iniciativas de preservación y manejo responsable del ambiente.

Les Amis, ubicada en el Centro Rural de Población Enrique Carbó, departamento Gualeguaychú, se incorporó al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas como Reserva de Usos Múltiples, con una superficie de 129 hectáreas.

Palmera Yatay (Butia yatay)

Es la primera reserva provincial que integra la actividad productiva de cría de ganado Wagyu dentro de sus objetivos de conservación, un modelo que combina producción y cuidado ambiental.

El establecimiento cuenta con el sello verde Raíz Nativa, que certifica buenas prácticas productivas compatibles con la preservación de la biodiversidad. Su incorporación al sistema provincial formaliza un esquema de manejo que promueve la producción sustentable junto con la protección del entorno natural.

Por su parte, la Palmera Yatay (Butia yatay) recibió la categoría de Monumento Natural, un estatus que garantiza su resguardo prioritario frente a amenazas humanas y sanitarias. Además, se instituyó el 13 de marzo como Día Provincial de la Palmera Yatay, buscando fomentar su cuidado y valoración en la comunidad.