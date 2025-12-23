Entre Ríos refuerza el llamado a donar sangre durante las fiestas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos hace un llamado a la comunidad para acercarse a donar sangre, destacando la importancia de los donantes voluntarios y frecuentes. La sangre no se puede fabricar y siempre es necesaria para emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

La importancia de donar sangre, un acto sencillo que salva vidas.

Lucrecia Etcheverry, coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), afirmó: “La demanda es permanente y cada donación representa una contribución directa a la salud de muchas personas”. Además, advirtió que durante las fiestas y el verano suele disminuir la cantidad de donantes y solicitó la colaboración de la población.

El procedimiento es sencillo, rápido y seguro: al llegar al centro de donación, la persona se registra, realiza una breve entrevista confidencial y luego se extrae una unidad de sangre (aproximadamente 450 mililitros).

El proceso dura entre siete y 10 minutos, se usa material estéril y descartable, y el cuerpo repone el volumen de manera natural en pocas horas. Tras la donación, se ofrece un desayuno y se recomienda descansar unos minutos.

La Red Provincial de Sangre cuenta con cinco Bancos de Sangre de referencia regional, ubicados en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná; Concepción Masvernat de Concordia; Centenario de Gualeguaychú; y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

Al donar posibilitan restaurar la salud de otras personas y, en muchos casos, salvar vidas donantes esta mañana en el Centro Regional de Hemoterapia Foto: Orlando Pelichotti

Además, hay postas de extracción en hospitales de Villaguay, Diamante, Colón, La Paz, General Ramírez, Nogoyá, Basavilbaso, Rosario del Tala, Victoria, Paraná, Chajarí, Federación y Federal, facilitando el acceso a donantes en toda la provincia.