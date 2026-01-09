Entre Ríos pone en marcha obras estratégicas en rutas nacionales

El Gobierno de Entre Ríos confirmó el inicio de trabajos en los tramos más críticos de las rutas 12 y 14, buscando mejorar la seguridad vial y la conectividad en la provincia. El inicio de las obras se produce en el marco de la primera concesión de rutas nacionales que también abarca el corredor Rosario-Victoria y accesos clave para transporte de cargas y turistas.

Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó que estas intervenciones son “el resultado de una gestión provincial que priorizó la seguridad vial y escuchó la urgencia del transporte regional”. Según el mandatario provincial, las obras permitirán optimizar la circulación y reducir riesgos en rutas históricamente descuidadas.

Rutas Nacionales 12 y 14

Según se anunció, la concesión, establecida por el decreto nacional Nº 28/2025, contempla reparaciones, mantenimiento y servicios a los usuarios. Las tareas incluyen bacheo, señalización y acondicionamiento de calzadas, con especial atención en los tramos más transitados y peligrosos.

La colaboración entre el gobierno provincial y Nación será clave para cumplir los plazos y garantizar la calidad de los trabajos.

Finalmente, se indicó que el proyecto impactará en la logística de producción, el transporte de cargas y el turismo, especialmente a lo largo de la Ruta del Mercosur, que conecta Entre Ríos con los principales pasos comerciales de la región.