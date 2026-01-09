Vía Gualeguaychú / Ruta 12

Entre Ríos pone en marcha obras estratégicas en rutas nacionales

El ejecutivo confirmó que se activaron trabajos en RN 12 Y 14, en los tramos más críticos de un corredor estratégico para la producción, la logística y el turismo en la provincia.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

9 de enero de 2026,

Entre Ríos pone en marcha obras estratégicas en rutas nacionales
Entre Ríos pone en marcha obras estratégicas en Rutas Nacionales 12 y 14.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó el inicio de trabajos en los tramos más críticos de las rutas 12 y 14, buscando mejorar la seguridad vial y la conectividad en la provincia. El inicio de las obras se produce en el marco de la primera concesión de rutas nacionales que también abarca el corredor Rosario-Victoria y accesos clave para transporte de cargas y turistas.

Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó que estas intervenciones son “el resultado de una gestión provincial que priorizó la seguridad vial y escuchó la urgencia del transporte regional”. Según el mandatario provincial, las obras permitirán optimizar la circulación y reducir riesgos en rutas históricamente descuidadas.

Rutas Nacionales 12 y 14
Rutas Nacionales 12 y 14

Según se anunció, la concesión, establecida por el decreto nacional Nº 28/2025, contempla reparaciones, mantenimiento y servicios a los usuarios. Las tareas incluyen bacheo, señalización y acondicionamiento de calzadas, con especial atención en los tramos más transitados y peligrosos.

La colaboración entre el gobierno provincial y Nación será clave para cumplir los plazos y garantizar la calidad de los trabajos.

Rutas Nacionales 12 y 14
Rutas Nacionales 12 y 14

Finalmente, se indicó que el proyecto impactará en la logística de producción, el transporte de cargas y el turismo, especialmente a lo largo de la Ruta del Mercosur, que conecta Entre Ríos con los principales pasos comerciales de la región.

Temas Relacionados

MÁS DE Ruta 12
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS