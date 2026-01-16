Entre Ríos confirmó su primer caso de gripe A de la temporada

Tras la notificación oficial realizada por el Instituto Doctor Carlos Malbrán, Entre Ríos confirmó su primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia, y activó los protocolos habituales de seguimiento y monitoreo. Se activo un alerta sanitaria este viernes 16.

El caso corresponde a una persona adulta, que presentó síntomas leves y evolucionó favorablemente sin requerir internación. En el país, en las últimas semanas, se han registrado casos aislados de influenza A, en un contexto de circulación estacional de virus respiratorios.

Ministerio de Salud de Entre Ríos

Según informó el Ministerio de Salud, se trata de un caso de influenza A (H3N2), correspondiente al subclado K (J.2.4.1), una variante que comenzó a aumentar su circulación a nivel internacional desde mediados de 2025 y fue reportada en distintos continentes.

La persona afectada inició los síntomas a fines de diciembre de 2025, con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y congestión nasal. Ante ese cuadro, se tomó una muestra que permitió, mediante estudios moleculares, identificar el subclado viral.

Desde organismos internacionales se indicó que, hasta el momento, no existe evidencia de mayor gravedad clínica, aunque la variante continúa bajo observación por un posible aumento en su transmisibilidad y por su impacto en la respuesta inmunitaria y las vacunas de la temporada.

La detección del caso de influenza A (H3N2) refuerza la importancia de sostener la vigilancia epidemiológica y las medidas habituales de prevención de infecciones respiratorias, ante la posible circulación de esta variante en la región y su seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.

Desde la cartera sanitaria recomiendan mantener actualizada la vacunación antigripal, especialmente en los grupos priorizados, y ante la presencia de síntomas respiratorios con fiebre evitar el contacto con otras personas, ventilar los ambientes, reforzar la higiene de manos y realizar la consulta médica correspondiente, en el marco del monitoreo que se realiza junto a la red nacional de laboratorios.